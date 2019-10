Humanitární pomoc české vlády Africe jako prostředek boje proti migraci

Česko by mělo v příštích třech letech poskytnout 300 milionů korun na humanitární pomoc v afrických zemích. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v úterý projedná vláda. Česká pomoc by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy.

Na podporu míru, bezpečnosti a stability je určeno 141 milionů korun. Peníze poslouží na posílení ochrany hranic, na pomoc lidem, kteří utekli z domovů, ale zůstali ve své zemi, a na pomoc uprchlíkům, kteří se do vlasti vrátili. Program pro hospodářský rozvoj má mít rozpočet 120 milionů korun a má zahrnovat projekty na zlepšení životní úrovně, aby se snížila motivace lidí opouštět zemi. Ke stejnému cíli má vést i program pro sociální rozvoj, na který je určeno 30 milionů korun. Z geografického hlediska se česká pomoc zaměří na severní a západní Afriku, na oblast Afrického rohu a na region Sahelu, tedy jižního okraje Sahary.