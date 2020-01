Hrubá stavba českého pavilonu pro EXPO v Dubaji je dokončena

Hrubá stavba českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji, která začne v říjnu, je dokončena. Připraveno už je i zařízení na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., které bude jeho součástí. Na tiskové konferenci to řekli Tomáš Matuška, který má projekt na starosti, a prostřednictvím telemostu generální komisař účasti ČR na Expo 2020 Jiří František Potužník. Pavilon by měl být hotov v březnu. Na místě už jsou zasazené palmy. Jednotka S.A.W.E.R. je vyrobená a teď už podle Matušky zbývá vypravit systém do Dubaje.

Loni vědci testovali šest měsíců prototyp zařízení ve Spojených arabských emirátech. Prototyp se vešel do dvou lodních kontejnerů a umožňoval vyrobit 100 litrů destilované vody denně. Podle Matušky testy potvrdily schopnost zařízení produkovat vodu v různých částech roku i v pouštních podmínkách. "Získali jsme řadu praktických zkušeností z provozu pro konečnou optimalizaci vyvíjeného zařízení," dodal Matuška. Aparatura integrovaná do českého pavilonu v Dubaji má denně dodávat průměrně 500 litrů vody, které budou využívané k podpovrchové zálivce zahrady v areálu českého národního pavilonu. Zároveň bude technologie chladit vzduch v interiéru pavilonu.