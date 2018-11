Hřib: Úřednická čtvrť v Praze není dobrý nápad

Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasí s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v Praze vznikla tzv. vládní čtvrť, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev nyní rozmístěných po metropoli. Hřib to řekl ČTK po podpisu koaliční smlouvy nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Babiš dnes na twitter napsal, že by chtěl pozemky pro stavbu komplexu pro úředníky od města získat výměnou za zámek ve Veleslavíně. O možnosti postavit "úřednické městečko" Babiš mluví delší dobu. Původně hovořil o lokalitě Letňan, což kritizoval například městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Kritiku sklidil i návrh postavit komplex v Holešovicích, což se nelíbilo zejména starostovi Prahy 7 a lídru Prahy Sobě Janu Čižinskému.

"Mně osobně nepřijde úřednické městečko jako dobrý nápad. Potřebujeme udělat Prahu multicentrickou, což a priori vylučuje to, že budeme stavět monotematické čtvrti," řekl Hřib, čímž zopakoval argument řady odborníků. V minulosti také tvrdili, že po přesunu úředníků z historických paláců by pro objekty scházelo využití.