Hřib: Stát podle Babiše Praze na okruhy a nemocnici nepřispěje

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), že Praha kvůli plánované úřednické čtvrti v Letňanech, nedostane od státu vůbec nic, řekl ČTK a serveru Seznam Zprávy po jednání s předsedou vlády Hřib. Myslí si proto, že hlavní město využije pozemky v Letňanech spíše k řešení dostupnosti bydlení, dodal. Babiš v SMS zprávě na dotaz ČTK napsal, že Hřib vedl jednání stylem, že ho musel ukončit. Nabídku státu má podle něj primátor písemně. Pokud bude chtít reagovat, tak to určitě učiní, dodal Babiš.

Babiš s Hřibem jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu Pražského okruhu a vnitřního okruhu a novou nemocnici. "S ohledem na to, že pan premiér konstatoval, že to je z jeho pohledu poslední schůzka k tomuto tématu, tak myslím, že je to jednání skutečně uzavřené. Mám za to, že to není úplně dobrý přístup k Praze, která má na svědomí 25 procent hrubého domácího produktu. To, že Praha chce jenom totéž, co dostává od státu Brno, není nějak přemrštěné," doplnil primátor. Babiš v Letňanech hovořil o tom, že by tam bylo lepší postavit traumacentrum, nikoli nemocnici. Hřib to nazval mimořádně naivní představou.