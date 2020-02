Hřib: přes Airbnb by mělo být možné pronajmout jen pokoj

Praha by chtěla, aby vlastníci nemovitostí měli zakázáno pronajímat celé byty s výjimkou toho, kdy jsou jeho vlastníky a opustí ho jen na přechodnou dobu. Turisté, kteří by chtěli ubytovat prostřednictvím Airbnb, by si mohli pronajímat pouze jeden pokoj v bytě nebo domě, ve kterém bydlí také jeho majitel. Vyplývá to z rozhovoru, který britskému listu The Observer poskytl pražský primátor Zdeněk Hřib. Tento nápad je podle Hřiba hlavním bodem programu, jehož cílem je vrátit Prahu zpět lidem v Praze a zmírnit negativní dopady turistiky. Podle Hřiba růst Airbnb přeměnil město na "rozptýlený" hotel a neschopnost omezit tuto službu "pojídá město zevnitř".

Prahu, která má 1,3 milionu obyvatel, v roce 2018 navštívilo osm milionů turistů. Ještě v roce 2000 to bylo jen 2,6 milionu. Počet turistů by měl dále růst, infrastruktura ani finance města však na to nejsou dostatečně vybavené. Počet pronájmů nabízených prostřednictvím Airbnb se mezi roky 2016 a 2018 ztrojnásobil a 80 procent nabídky tvoří pronájem celých bytů. Výsledkem je nárůst hluku, zhoršení života pro místní obyvatele a prudký růst cen realit a nájmů. Hřib upozornil, že současná situace je daleko od původní myšlenky sdílené ekonomiky, kterou bylo nechat turisty bydlet u vás doma, připravit jim snídani a říct jim něco zajímavého o městě. "Je to pouze rozptýlený hotel, kde zneužíváte pohodlí ostatních občanů města, místních obyvatel, a snažíte se vydělat na jejich úkor," řekl Hřib.