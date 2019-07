Hřib: Partnerství Prahy a Pekingu má být apolitické

Partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické. Čína by se měla víc zaměřit na plnění investic v tuzemsku, které v minulosti slíbila. V reakci na slova mluvčího čínského ministerstva zahraničí Keng Šuanga to uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha pod jeho vedením chce změnit smlouvu s Čínou v tom smyslu, že vypustí článek o politice jednotné Číny. Smlouvu město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli článku o politice jednotné Číny však smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.