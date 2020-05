Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít v červnu

Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohly otevřít 8. nebo 15. června. Řekl to v rozhovoru v Blesku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK sdělil, že příští týden bude jednat se zástupci obou těchto zemí o harmonogramu pro otevření hranic, ke kterému by mohlo dojít v polovině června. V Německu je podle Babiše epidemiologická situace horší, zatím proto Česko o cestování k západním sousedům nejedná. Babiš uvedl, že o možném uvolnění cestování mezi Českou republikou a Slovenskem hovořil se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem. "Slovákům se nelíbilo, že by měli tranzitovat Ukrajinci, kteří u nás pracují, přes Slovensko domů.

S Polskem by se podle Petříčka mělo začít jednat v příštích dvou týdnech. "Co se týká vzdálenějších zemí, jsou konzultace v otázkách turismu se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem, kde je pozitivní vývoj šíření nákazy, tak, abychom mohli od července zajistit, že naši turisté budou moci tyto země navštívit," uvedl ministr. "Součástí jednání je také otevření našich hranic pro zahraniční turisty. Plně rozumím poptávce, abychom kromě toho, že očekáváme větší poptávku po domácích rekreacích, umožnili i příjezd zahraničních turistů, speciálně do některých regionů. Máme zájem, aby netrpěl turismus ani u nás," sdělil ČTK Petříček. Babiš dále zmínil, že se vláda bude muset zabývat situací pendlerů. Jedním z problémů podle něj je, že dlouho čekají na hraničních přechodech, než se dostanou do práce.