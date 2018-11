Hrady a zámky ve správě NPÚ do konce října vidělo 5,3 mil. lidí

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) do konce října navštívilo téměř 5,3 milionu návštěvníků. Tradičně nejvíce návštěvníků zavítalo na hrady a zámky od května do září, nejsilnějším měsícem byl červenec, v němž památky navštívilo bezmála 1,3 milionu zájemců. Uvedli to zástupci NPÚ na tiskové konferenci. Přestože u prvních pěti nejnavštěvovanějších objektů návštěvnost v porovnání s loňským rokem mírně klesla, 40 památek zaznamenalo nárůst," uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Je to podle ní i důsledek regulace návštěvnosti. Nejnavštěvovanější památky jsou přetížené, více zájemců podle ředitelky nemohou pojmout a pokud by se tak dělo, znamenalo by to degradaci těchto objektů. I proto se vstupné na některé památky zvýší, v průměru o deset až 15 procent.

Stejně jako v minulých letech i letos byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Český Krumlov a Lednice. Do konce října navštívilo českokrumlovský areál přes 400.000 lidí, zámek v Lednici se této hranici blíží.