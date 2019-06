Hrad Valdštejn má výstavu filmových kostýmů z husitské trilogie

Hrad Valdštejn v Českém ráji má po dvou letech opět výstavu filmových kostýmů. Tentokrát z husitské trilogie režiséra Otakara Vávry z 50. let minulého století. Výstava připomíná 595 let od obsazení hradu Janem Žižkou z Trocnova a 600 let od první pražské defenestrace, která zažehla husitské bouře, uvedl za hrad Radim Štícha. Letní výstava kostýmů před dvěma lety zvedla hradu návštěvnost asi o pět procent, tehdy byla zaměřená na známé televizní pohádky. "Vávrovy velkofilmy sice byly do jisté míry kritizované za určitý propagandistický náhled, ale bylo to i tím, v jaké době byly natočeny. Na svou dobu to ale byla monumentální díla, i co se týká výpravy, kostýmů a samozřejmě zachycení bitevních scén," řekl Štícha. Doplňkem výstavy jsou zbraně z filmové husitské trilogie či velké obrazy zachycující výjevy z husitské doby. Speciálně pro tuto výstavu je namaloval jablonecký malíř Josef Vokál.