Hrad koupil za 11 milionů korun dva obrazy Kamila Lhotáka

Za téměř 11 milionů korun koupila Správa Pražského hradu (SPH) dva obrazy Kamila Lhotáka, oblíbeného malíře prezidenta Miloše Zemana. Spolu s Kanceláří prezidenta republiky chce SPH pokračovat v doplňování uměleckých sbírek Hradu. Lhotákovy obrazy Dva balony z roku 1939 a Krajina oživená stroji z roku 1944 budou vystaveny v lednu a v únoru v Obrazárně Pražského hradu. Poté zamíří do pracoven prezidenta na Pražském hradě a na zámku v Lánech. ČTK to řekl mluvčí SPH David Šebek. Tradice budování uměleckých sbírek na Pražském hradě začala u prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a pokračovala v různé míře i za dalších hlav státu. Díla zakoupená v první polovině 20. století prezentovala nedávno skončená výstava Tož to kupte! a ukazovala umělecký vkus také prezidentů Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Název přehlídky Tož to kupte! je Masarykovým výrokem, kterým schválil nákup cyklu akvarelů od Josefa Mánesa.