Hotel.cz: Hotely mají finanční rezervu na dva až tři měsíce

Hotely a penziony v Česku mají finanční rezervu na dva až tři měsíce. Pokud by současná situace, kdy jsou zavřeny, nebo mají omezený provoz pro minimum hostů, pokračovala v květnu a červnu, polovina firem v cestovním ruchu zkrachuje, nebo bude potřebovat výraznou podporu od státu. Vyplývá to z průzkumu rezervačního portálu Hotel.cz. Vláda nařídila, že ubytovací zařízení nesmějí do 24. března prodávat své služby. Od pondělí je uzavřen cizincům vstup do ČR, Češi nesmějí vycestovat nikam do zahraničí. Mnoho hotelů je proto zavřených, některé fungují v omezeném provozu a poskytují ubytování cizincům, kteří se kvůli zrušeným letům nestihli dostat domů.

Optimističtější výhledy nemají hoteliéři ale ani na další období. Data rezervačního systému Previo.cz ukazují, že poměr stornovaných rezervací na duben činí v celé republice téměř 60 procent, v Praze dokonce 67,5 procenta. S problémy se potýkají také lázeňské a wellness hotely.