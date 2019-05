Host Světa knihy Vargas Llosa: Pád Madurova režimu ve Venezuele je nezvratný

Pád jednoho z posledních autoritářských režimů v Latinské Americe, jímž je vláda venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, je nezvratný proces. Řekl to v rozhovoru s ČTK peruánský spisovatel a novinář Mario Vargas Llosa, který velkou část své literární dráhy zasvětil boji za demokracii a který je v těchto dnech v Praze hostem mezinárodního veletrhu Svět knihy. "Diktatura zničila zemi, která je potenciálně velmi bohatá, která může mít nejvyšší životní úroveň v Latinské Americe, ale nemá, protože upadla do rukou bandy extremistů," uvedl spisovatel, který ve svých dílech často propojuje historii s fikcí.

Mezinárodní tlak na Madura je ale podle Vargase Llosy pro změnu režimu velmi důležitý. V tom se peruánský spisovatel naprosto rozchází například s historikem a vedoucím Střediska ibero-amerických studií Univerzity Karlovy Josefem Opatrným, který se veletrhu Svět knihy také účastní. "To, že mezinárodní tlak donutí Madura odstoupit, je jen iluze," řekl Opatrný ČTK s obavou, že autoritářský režim ve Venezuele může trvat ještě léta. Historik připustil, že ještě před dvěma měsíci to vypadalo, že by Maduro mohl úřad opustit. "On se ale rozhodl vyčkat," dodal Opatrný s tím, že protivládních protestů už se neúčastní tolik lidí jako začátkem roku.