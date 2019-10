Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy odborných škol

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních odborných škol. Ocenění jim vedle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého předával i premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO). Vyjádřili přesvědčení, že absolventy čeká dobrá budoucnost a že nebudou mít problém najít si práci. Ocenění získalo 250 absolventů škol z celé ČR. Podle Dlouhého je to poprvé, co ocenění předával premiér. V sobotu dopoledne přebírali ocenění například absolventi kadeřnických, oděvnických nebo gastronomických oborů. "Vás čeká skutečně skvělá budoucnost, protože jste nejlepší ve vašich oborech. Jsem přesvědčen, že budete úspěšní," řekl Babiš studentům. Poznamenal, že absolventi mají možnost vyrazit na zkušenou do zahraničí, vyzval je ale, aby se poté vrátili domů. Připustil, že stát v minulosti ve školství poněkud selhal a není schopen dodat firmám lidi, které potřebují.

Nejlepší absolventy vyznamenává Hospodářská komora od roku 1995 a za tuto dobu ocenila na 7000 studentů. Podle Národního ústavu pro vzdělávání nastoupilo loni do učebních oborů s výučním listem zhruba 29 procent žáků a necelých šest procent si vybralo maturitní učební obory. Zhruba 22 procent dětí zamířilo na gymnázia a 38 procent na střední odborné školy. Zatímco zájem o gymnázia se zvyšuje, učební obory s maturitou zaznamenávají pokles.