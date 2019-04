Hospodářská komora navrhuje příští rok minimální mzdu nezvyšovat

Hospodářská komora navrhuje pro příští rok nulové navýšení minimální mzdy. Svůj plán postavila jako výchozí návrh proti požadavku odborů zvednout částku od ledna o 1650 na 15.000 korun. Podle komory by takové přidání ohrozilo zpomalující ekonomiku. Na tiskové konferenci to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Vyzval vládu, aby tlaku odborářů nepodléhala a zlepšovala podmínky pro podnikání. Podle odborů patří česká minimální mzda v EU k nejnižším a je pod hranicí příjmové chudoby. "Doporučil bych panu Dlouhému, aby jeho měsíční gáže byla 13.350 korun. Po dvouměsíční zkušenosti bych pak chtěl vědět, zda zvládl všechny náklady s touto odměnou za práci 40 hodin týdně," řekl ČTK předák ČMKOS Josef Středula.

Podle zaměstnavatelů ze Svazu průmyslu a dopravy by navýšení mělo být nejvýš pětiprocentní, tedy asi 700 korun. Pokud by se minimální mzda zvýšila od ledna podle požadavku odborářů, podle komory by to od roku 2013 představovalo růst o 87,5 procenta. Dlouhý vyzval vládu, aby tlaku odborů nepodléhala a více naslouchala potřebám firem a zlepšovala podnikatelské prostředí. Jedním z takových kroků by podle komory mohlo být zavedení paušální daně.