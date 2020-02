Horská služba musela v pátek v Krkonoších zachraňovat mladý pár

Horská služba musela v pátek v Krkonoších zachraňovat dva mladé lidi. Pár se ve zcela nevhodném oblečení vydal na túru z Pece pod Sněžkou přes Sněžku do Špindlerova Mlýna. Několik set metrů pod vrcholem nejvyšší české hory jim došly síly a obrátili se na záchranáře s žádostí o pomoc. Na místo byla vyslána trojice záchranářů na terénní čtyřkolce a sněžném skútru. Dvojice byla nalezena na cestě pod vrcholem Sněžky. Na hřebenech panoval silný vítr, který v nárazech dosahoval i 30 metrů za sekundu. Horská služba v takovém počasí počasí hřebenové túry nedoporučuje, a to ani v kvalitním oblečení a obutí a s náležitou výbavou do hor.