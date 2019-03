Horník zraněný při výbuchu metanu ve Stonavě už rehabilituje

Zdravotní stav těžce popáleného polského horníka zraněného před třemi měsíci při výbuchu metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku se výrazně zlepšil. Nyní se muž s popáleninami na 65 procentech těla, který byl po převozu do Fakultní nemocnice Ostrava dlouhou dobu v kritickém stavu, věnuje rehabilitaci. Novinářům to řekla mluvčí zdravotnického zařízení Naďa Chattová. Pacient se nyní léčí už na standardním oddělení, je v kontaktu s rodinou i přáteli a podle lékařů je ve velmi dobré psychické kondici. Před propuštěním do domácího léčení bude muž muset podstoupit ještě drobné operační zákroky na hlavě. Popálený horník potvrdil, že se cítí dobře. "Vím, že jsem se do takového stavu dostal jen díky práci zdejších lékařů a sester. Nejhorší jsou ruce, ale snažím se a poctivě cvičím," uvedl prostřednictvím tiskové zprávy nemocnice popálený muž. Neštěstí se stalo loni 20. prosince v severní lokalitě Dolu ČSM. Explodoval metan a následně tam vypukl požár. Při výbuchu zemřelo 13 lidí a dalších deset bylo zraněno.

Těžební společnost OKD zvýšila o 100.000 korun jednorázové odškodnění rodinám třinácti horníků, při výbuchu metanu zemřeli. Mezi rodiny kromě toho navíc rozdělí prostřednictvím své Nadace OKD dalších 15 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Jednorázové odškodnění se zvedne z 240.000 na 340.000 korun. Pozůstalí budou mít podle Čelechovského rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem. Pozůstalí mají také nárok na náhradu nákladů na výživu, tedy takzvanou rentu.