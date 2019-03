Honzák: Reforma psychiatrie musí být zakotvena v zákoně

Reforma psychiatrie musí být podle lékaře Radkina Honzáka zakotvena v zákoně, protože budou problémy s jejím financováním. Musí být jasné, co a v jakém rozsahu bude možné hradit. Řadu pacientů z psychiatrických nemocnic je podle něj možné propustit do domácí péče, někteří ale do nepřátelského světa chtít nebudou. Honzák to řekl v rozhovoru s ČTK. Lékař, který se profesně věnuje hlavně psychosomatice, na konci března oslaví 80. narozeniny. Je také autorem řady knih, letos mu vyjde nová o syndromu vyhoření.

Lidé jsou podle něj v současné době častěji ochotní jít na psychiatrii, protože se začíná destigmatizovat. "Deprese už není ostuda. Když se vrátíte mezi lidi a řeknete, že berete antidepresiva, tak je dnes bere už každý druhý," uvedl Honzák. Podle něj není kromě psychiatra jiná instituce, která by řešila lidské trápení. Honzák se psychiatrii věnuje 57 let. Podle něj přibývá zdravotních problémů, na které si lidstvo zadělalo samo. "Co dříve vyřešila sousedská soudržnost, tak s tím se teď zajde za psychiatrem," řekl. Díl viny nesou i technologie a sociální sítě. "Zvedají takový ten narcismus. Tam se lidi nabubřují a nafukují, a když se pak potkají, tak si neumějí říct slovo," dodal.