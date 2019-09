Hokejový svaz se odvolá proti pozastavení juniorské soutěže, nahradil ji pohárem

Český svaz ledního hokeje respektuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který ve středu večer předběžným opatřením odložil start nejvyšší juniorské soutěže, a ve stanoveném patnáctidenním termínu se proti němu odvolá. Pro kluby zatím uspořádá pohárovou soutěž, která odstartuje ve čtvrtek, kdy měla začít juniorská extraliga akademií. Hrát se bude podle losu, jaký měla mít extraliga. "Český svaz ledního hokeje s rozhodnutím, které mu bylo doručeno den před zahájením soutěže, aniž by mu byla poskytnuta jakákoli možnost se k věci vyjádřit, nesouhlasí a v zákonné lhůtě proti němu podá odvolání," uvedl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund v tiskové zprávě.

Městský soud v Praze pozastavil začátek soutěže do doby, než bude vyřešen spor mezi hokejovým svazem a kluby z Přerova, Vsetína a Havířova. Zástupci klubů se na soud obrátili poté, co jejich týmy byly při reorganizaci juniorských soutěží vyřazeny z nejvyšší soutěže. Tu mají nyní hrát pouze kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk.