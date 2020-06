Hokejová extraliga bude v příští sezoně nesestupová, rozšíří se na 15 týmů

Hokejová extraliga bude v příští sezoně nesestupová, ale otevřená pro vítěze první ligy za předpokladu, že klub splní licenční podmínky. V ročníku 2021/22 pak sestoupí nejhorší z 15 účastníků přímo, další tým, který bude nejhorší ve fázi play down klubů na 11. až 14. místě, bude hrát baráž s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/23 bude hrát extraligu opět obvyklých 14 mužstev. Po jednání výkonného výboru to oznámil prezident Českého hokeje Tomáš Král. Výkonný výbor propojil svůj původní návrh s variantou podoby soutěže pro příští čtyři sezony, na níž se v pondělí 25. května usnesly kluby. Podle ní se mělo hrát play down klubů na 11. až 14. místě, nejhorší mužstvo by následně hrálo baráž proti nejlepšímu týmu první ligy.