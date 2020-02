Hokejista Jágr si v Jablonci vyrazil minci s vlastním portrétem

Zlatou minci s vlastním portrétem si v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazil hokejista Jaromír Jágr, který příští týden oslaví 48. narozeniny. "Samozřejmě to dám rodičům, bez nich bych na té minci nebyl," uvedl Jágr při slavnostní ražbě. Jeho mince je jedenáctá z cyklu Legendy československého hokeje, která je věnovaná olympijským vítězům z Nagana a jejich slavným předchůdcům. Na mincích už byli zvěčněni například Dominik Hašek, Vladimír Martinec nebo Ivan Hlinka. Na reverzní straně mince je Jágrův portrét s hřívou, jakou míval v dobách největšího úspěchu českého hokeje, při triumfu na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Jágrova první reakce byla, že se jeho portrét moc nepovedl, pak už byl shovívavější. "Tak za 50 let nikdo nebude vědět, jak jsem vypadal nebo jak vypadám. Je to z devadesátého osmého, asi mi to je podobné," uvedl. Většina mincí je už rozebrána, zájem o tuto emisi je velký.

Pamětní mince s jeho podobiznou je dílem medailéra Martina Daška. Podle něj nešlo o nic jednoduchého. "Každý ho má zafixovaného trochu jinak. Někdo si ho spíše pamatuje z raných 90. let a jsou lidé, kteří ho mají zafixováno ze současnosti, škála je 30 let rozdílu. Takže je potřeba při modelaci dát do kupy všechny jeho charakteristické rysy," řekl Dašek. Jágr do mincovny přijel ve skleslé náladě. S Kladnem nezažívá dobré období, Rytíři posledních šest zápasů v extralize prohráli.