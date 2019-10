Hnědák Theophilos vyhrál s Bartošem Velkou pardubickou

Devítiletý hnědák Theophilos vyhrál při své premiéře 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Potřetí v kariéře ovládl nejslavnější český překážkový dostih Josef Bartoš a pojedenácté trenér Josef Váňa starší. Bartoš náročnou cross country na 6900 metrů vyhrál poprvé před třinácti lety s Decent Fellowem a pak o dva roky později se Sixteen. Před čtrnácti dny Bartoš navíc ovládl největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano. "Děkuju šéfovi (Josefu Váňovi) a pani (Pavle) Váňové, jakou s ním udělala práci. Z nevyzpytatelného zmetka teď je šampion," řekl osmatřicetiletý Bartoš v České televizi. "Taxis skočil perfektně, dobře připravený kůň to skočí jak malinu, jak říká pan Váňa. Jel jsem trošku defenzivně, jak mě to šéf učil celé roky," dodal Bartoš. V cílové rovince se před Theophilose na chvilku dostal Stretton, ale brzy se znovu ujal vedení. "Křičel jsem na něj: 'Theo, běž! Theo, běž!', jak mi to říkala paní Váňová," jmenoval Bartoš Pavlu Váňovou, která se o Theophilose hlavně stará.

Na Taxisově příkopu skončil obhájce prvenství Tzigane Du Berlais. Před osmiletým hnědákem v sedle s Janem Faltejskem neustál doskok Ribelino a Tzigane Du Berlais spadl přes něj. Nejtěžší skok byl konečnou i pro další dva koně. V čele se dlouho držel Bridgeur s žokejem Jaroslavem Myškou, ale osudným se jim stal Havlův skok. Po něm se do čela dostal Theophilos. V cílové rovince svěřenec Dostihového klubu iSport-Váňa, který vlastní syndikát s více než stovkou členů, bojoval a o délku a čtvrt za sebou nechal druhého Strettona. Třetí doběhl Chicname de Cotte. Po devatenácti letech nejel Velkou pardubickou žádný žokej se jménem Váňa. Osminásobný vítěz Josef Váňa starší chyběl popáté za sebou, ale v budoucnu by chtěl ještě startovat. Jeho syn Josef Váňa po minulé sezoně skončil a trénuje.