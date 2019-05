HN: Stát chce podle Babiše koupit ArcelorMittal za korunu

Stát chce koupit ostravský hutní podnik ArcelorMittal za korunu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v dnešním vydání Hospodářských novin (HN). Babiš řekl, že se zástupci ArcelorMittalu o koupi jedná. Britská firma Liberty House, která plánuje hutě koupit, není podle premiéra transparentní. Skupina ArcelorMittal musí ostravský podnik a další evropské hutě prodat, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Evropská komise (EK) již dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala dostala od EK prodej několika evropských hutí jako podmínku pro převzetí italské ocelárny, aby v Evropě zůstala zachována efektivní hospodářská soutěž. Liberty House chce hutě od ArcelorMittalu převzít během první poloviny letošního roku. Babiš ale HN řekl, že se mu Liberty House nelíbí a ostravskou huť by měl řídit stát. "Chceme tu firmu koupit, aby ji někdo pořádně řídil. Stát by to odkoupil za korunu, o tom s Arcelorem jednám. Pokud by to nešlo koupit, chceme mít přehled o tom, co se tam děje," uvedl. Liberty v reakci uvedla, že se nechce stát součástí spekulací tykajících se dohody mezi ní a ArcelorMittalem. "Jak jsme již oznámili, Liberty Steel chce od společnosti ArcelorMittal odkoupit všechna aktiva napříč Evropou, která jsou zahrnuta v dohodě. Rozšíření našich kapacit v Evropě je zároveň součástí naší dlouhodobé strategie. Máme s ArcelorMittal dohodu a zároveň nás před pár týdny schválila jako vhodného kupce Evropská komise. Podnikáme veškeré potřebné kroky k dokončení transakce," dodala společnost.