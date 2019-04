HN: Mladí Češi by mohli získat snazší přístup k hypotékám

Snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé by mohli získat mladí Češi do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Vyplývá z návrhu novely zákona o ČNB, který ministerstvo financí koncem minulého týdne poslalo vládě, píšou Hospodářské noviny (HN). Doposud ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Navrhované měkčí parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procent více než starší lidé. Celková hypotéka by mohla být také vyšší než u jiných žadatelů. Změna je důsledkem dohody mezi ministerstvem financí a ČNB. Centrální banka se snaží několik let prosadit zákon, který jí umožní účinněji regulovat hypoteční trh. "Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili," uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva.