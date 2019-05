HN: Babiš chce výdaje na předsednictví EU snížit na polovinu

Výdaje na české předsednictví Evropské unie v druhé polovině roku 2022 jsou podle současného návrhu vyčísleny na 2,7 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) je považuje dál za neúměrně vysoké a chce je snížit zhruba na polovinu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) jasně neodpověděl na otázku, zda jeho vláda znovu navrhne do Evropské komise současnou komisařku Věru Jourovou. Klíčová podle něj není osoba komisaře, ale oblast, kterou bude mít český zástupce na starosti. "To není o paní Jourové. To je o tom portfoliu v komisi. Určitě budeme chtít, abychom v příští komisi měli jiné, důležitější portfolio. Například by to mohl být vnitřní trh," řekl Babiš. Jourová, někdejší ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO, v současném týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá za oblast spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda.