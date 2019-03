Hlavní lyžařské areály zůstávají v provozu

Tisíce lyžařů během víkendu využily dostatečné sněhové pokrývky. V Krkonoších, Orlických i Krušných horách stále fungují vleky a k dispozici jsou i běžkařské areály. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn by měla sezona pokračovat nejméně do 7. dubna. Podle informací ČTK budou od pondělí mimo provoz některé vleky, mimo provoz bude i černá sjezdovka na Medvědíně. Areály Horní Mísečky a Medvědín pojedou do neděle 31. března. Část Svatého Petra a Hromovka by měly být návštěvníkům k dispozici do 7. dubna, případně až do 14. dubna.