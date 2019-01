Hlasování o brexitu ovlivní život desítek tisíc Čechů

Dnešní rozhodnutí britských poslanců o dohodě o vystoupení Británie z Evropské unie ovlivní život desítek tisíc Čechů v Británii. Odhady jejich počtu se liší, konzulární služba českého velvyslanectví v Londýně hovoří zhruba o 100.000 lidech. Hlasování může ovlivnit i zájem českých studentů o britské univerzity, ačkoli podle ministerstva školství by ti, kteří nastoupí na britské vysoké školy letos na podzim, měli studovat ještě podle pravidel platných před brexitem. Británie by EU měla opustit 29. března. Pokud se britské premiérce Therese Mayové podaří dohodu o brexitu prosadit, bude platit i přechodné období do konce roku 2020, po dobu kterého se pro Čechy v Británii nic nezmění. Po skončení přechodného období by ale museli zažádat o status usedlíka. Není jasné, co by pro české občany znamenal krach dohody a takzvaný tvrdý brexit. Británie však opakovaně uvádí, že by občané zemí EU, kteří v zemi už žijí, měli mít do budoucna stejné zacházení jako dosud.