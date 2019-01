HK: Zákaz kamionů v levém pruhu dálnic povede k úbytku šoférů

Plošný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích povede k dalšímu úbytku profesionálních řidičů, a tím i k celkovému poklesu tuzemské nákladní dopravy. Vyplývá to ze stanoviska Hospodářské komory ČR k poslaneckému návrhu, který prošel připomínkovým řízením. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Ministerstvo dopravy návrh podpořilo. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Podle předkladatelů by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

"Zahnání kamionů do jednoho proudu bez možnosti předjetí pomalejšího naloženého vozidla způsobí jen další stres těmto řidičům a i pro řidiče pomalejších osobních vozidel nebo skútrů bude těžké a nebezpečné se zařazovat do souvislých dlouhých kolon kvůli odbočení nebo pro svou pomalejší jízdu," uvedla Hospodářská komora. Podle podnikatelů navíc plošný zákaz prohloubí kritický nedostatek profesionálních řidičů v Česku, protože šoféři jej budou chápat jako šikanu. Tím podle stanoviska komory klesne i tuzemská nákladní doprava, kterou nahradí dopravci z východu. V Česku podle komory aktuálně chybí přes 20.000 šoférů. Na kritických úsecích, zvláště na D1 v oblasti Vysočiny, by podle zástupců podnikatelů měl být spíše zaveden speciální režim zimní údržby a zákaz předjíždění kamiony by měl být vynucován pomocí dočasných dopravních značek. Současná legislativa umožňuje zákaz jízdy kamionů v levém pruhu zejména prostřednictvím dopravních značek.