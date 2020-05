HK: Záchrana pro podnikatele není kompletní, budou propouštět

Podoba odpuštění sociálních odvodů, jakou schválila Sněmovna, nezabrání propouštění a růstu nezaměstnanosti. Po dnešním hlasování o úlevách firmám kvůli dopadům koronavirové nákazy to uvedla Hospodářská komora. Vadí jí, že poslanci odmítli všechny návrhy zejména opozičních zákonodárců, kteří chtěli okruh firem s nárokem na odpuštění pojistného rozšířit. Záchranná síť pro podnikatele a jejich zaměstnance mohla být po dnešním jednání Sněmovny téměř kompletní, uvedla komora. "Oky sítě budou propadat firmy, které na žádnou pomoc státu nedosáhnou," řekl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Podle schválené předlohy, kterou dostane k projednání Senát a k podpisu prezident, by stát odpustil sociální odvody za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ale nesměl ve srovnání s březnem propustit víc než desetinu pracovníků, snížit sumu na výplaty o víc než desetinu a pobírat jiný příspěvek z kurzarbeitového programu Antivirus. Dlouhý považuje za chybu, že poslanci nepřijali žádný z návrhů opozice. Uvedl, že stát by odpuštěním odvodů podnikatele nedotoval, jen by jim krátkodobě ponechal část peněz, aby měli hotovost. Z pracovníkova výdělku odvádí zaměstnavatel 24,8 procenta.