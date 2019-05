HK spustila Právní elektronický systém, pomůže firmám

Hospodářská komora ve čtvrtek na celostátním sněmu spustila ostrý provoz Právního elektronického systému (PES). Ten podnikatelům umožňuje na jednom místě najít přehled všech povinností, které musejí ze zákona o živnostenském podnikání splnit. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého jim novinka pomůže snížit byrokratickou zátěž a ušetřit peníze na pokutách. O novinku se zajímají i úřady a podnikatelské organizace z několika evropských zemí. "Kvůli velkému množství zákonů, nařízení a vyhlášek a jejich častým změnám podnikatelé ztratili povědomí, které všechny povinnosti jim stát ukládá, kdy je mají plnit a jaké sankce jim za neplnění hrozí," uvedl Dlouhý na tiskové konferenci. Když podnikatel do systému zadá IČO, zobrazí se mu informace z 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž vyplývá celkem 1185 povinností. Jde například o živnostenský zákon, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení nebo zákoník práce. Hospodářská komora uvedla, že PES je jediným místem v ČR, kde toto firmy najdou. Vyznat se v přebujelých právních předpisech bylo doposud složité. Například živnostenský zákon se od roku 2000 měnil stodvacetkrát. Podle firem je byrokratická zátěž jednou z hlavních překážek rozvoje byznysu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) nový systém vítá. Vláda se podle něj snaží s HK ČR domluvit na spolupráci. "Aby to podnikatelé měli v základní bázi zadarmo. Nicméně je pravda, že ministerstvo průmyslu za to bude muset HK ČR něco zaplatit a domluvit, jakým způsobem to bude fungovat v určité nadstavbě," poznamenal Havlíček. Aby byl podle něj komfortní i pro cechy.