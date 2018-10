HK: Růst české ekonomiky letos zpomalí na 3,6 procenta

Kvůli nedostatku lidí ve výrobě růst tuzemského hospodářství letos zpomalí na 3,6 procenta a příští rok na 3,3 procenta. Vyplývá to z nové prognózy Hospodářské komory, která vychází ze šetření mezi podnikateli. Poroste méně průmysl i maloobchod. Komora nevylučuje, že zaměstnavatelům bude už v červnu 2019 chybět až půl milionu pracovníků. Poslední prognóza komory z června odhadovala letošní růst na 4,2 procenta. "Dobrou zprávou je, že ekonomika roste a bude růst i příští rok. Firmy se ale ocitly v klinči. Na jedné straně nemají dostatek pracovníků, a ačkoliv usilují o zefektivnění výroby novými technologiemi, dodací lhůty strojů se prodlužují, protože je na druhé straně, nemá kdo vyrábět," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Trh práce se podle Dlouhého nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Zaměstnavatelé dnes podle Úřadu práce postrádají přibližně o 200.000 pracovníků více než na hospodářském vrcholu v roce 2006. Firmám nyní podle komory chybí už 440.000 zaměstnanců, tedy o 130.000 více než podle statistik uváděných na začátku října Úřadem práce ČR. Ten uvedl, že počet volných pracovních míst v září vzrostl na více než 316.000. Důvodem je podle HK to, že zaměstnavatelé si jsou vědomi, že na pobočkách úřadu zaměstnance nenajdou, a tak nabídky vyvěšují rovnou na pracovních portálech či angažují personální agentury. Konkurentem soukromé sféry je také veřejný sektor. Stát za pět let vysál podle Dlouhého z trhu práce 30.000 lidí. Navíc do průmyslových zón míří podle něho další desítky firem, které se chystají zaměstnat tisíce lidí. Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo.