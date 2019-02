HK: Česká ekonomika by letos měla růst o tři procenta

Pokud nebude ohrožen mezinárodní obchod kvůli brexitu nebo obchodním válkám, měl by růst české ekonomiky v roce 2019 dosáhnout tří procent. Vyplývá to z nejnovější prognózy, kterou novinářům představila Hospodářská komora. Loni podle ní růst HDP zpomalil na 3,1 procenta. "Vývoj ekonomiky v letošním roce je plný nejistot zejména kvůli vývoji v zahraničí. Pro podnikatele je tato situace mimořádně nepřehledná. Hospodářská komora nicméně věří v uklidnění hospodářsko-politických vztahů. Očekává tak v letos růst HDP tři procenta, což odpovídá potenciálu, jež české firmy reálně mají," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. I ty nejpesimističtější varianty scénářů renomovaných institucí počítají jen s mělkým zakolísáním ekonomiky, a to jen krátkodobě, tedy na dobu 12 měsíců. Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé trendy jsou dané a k jejich změně podle komory nedojde.

"Kdo bude vyčkávat s investicemi, tomu brzy dojde dech a hrozí, že své konkurenty již nedoběhne," dodal Dlouhý. Komora upozornila na to, že výrazně vzrostl počet firem, které letos zvažují odložit uskutečnění svých investičních rozhodnutí. Odklad významných investic, zejména do automatizace, by ale pro firmy mohl znamenat větší problémy než potenciální hrozby zahraničního vývoje.