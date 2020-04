Historikové z ČVUT chtějí prohlásit památkami stavby z 80. let

Historikové z ČVUT podali na ministerstvo kultury další soubor návrhů na prohlášení staveb z druhé poloviny 20. století za kulturní památku. Tentokrát jde především o objekty z 80. let. Jsou mezi nimi třeba kulturní domy v Teplicích a v Uherském Brodě, Městský bazén v Tachově, Divadlo pracujících Most nebo Domov pro seniory v Praze Bohnicích. ČTK o tom informoval Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT. Výběr staveb vychází podle něj z dlouholeté práce kolektivu odborníků se zaměřením na moderní a poválečnou architekturu. "V žádném případě se však nejedná o závěrečný, kompletní soubor potenciálních kulturních památek ze 70. a 80. let. Tato podceňovaná, avšak pozoruhodná éra ´probublávání´ nových myšlenek teprve čeká na své uznání," uvedl Vorlík.