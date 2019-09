Heslem Komenského láká Národní muzeum na novou výstavu

Výstavou Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků Národní muzeum ode dneška do 13. října připomene 350 let od narození a 430 let od úmrtí průkopnického pedagoga, učitele národů, Jana Amose Komenského. Expozice v historické části Národního muzea obsahuje bezmála 50 exemplářů, starobylé obrazy a různá zpracování učebnice Orbis pictus (Svět v obrazech), která má 19 překladů do cizích jazyků a 259 různých vydání. Komenský tvořil encyklopedie o všem možném. Výstava nabízí velký výběr z knih o ptactvu, neboli Svět okřídlený, sbírku Chuť světa o jídle a další. Expozice za zaměřuje především na vzácná vydání knihy Orbis pictus ze 17. a 18. století a také ukazuje každodenní život za života Komenského.