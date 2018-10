Herpetolog: Mamba, která utekla v Praze, je asi z odchytu

Mamba zelená, která v úterý unikla z domu v pražských Hlubočepích, zřejmě nebyla z odchovu, ale z odchytu v přírodě. Myslí si to herpetolog Tomáš Bublík, u kterého smrtelně jedovatý had po jeho pátečním chycení zůstal. Podle něj mamba není v úplně dobrém stavu, ale je možné, že přežije. Prudce jedovatý had před svým únikem z domu uštkl třicetiletou ženu, která byla zřejmě jeho majitelkou a případný chov neměla povolený. V pátek našla hada žena v nedaleké zahrádkářské osadě v Hlubočepích, při jeho odchytu asistoval pracovník pražské zoologické zahrady a Bublík, který si mambu poté i odvezl. Už tehdy uvedl, že je hubená a vystresovaná.

Bublík už choval několik desítek mamb stejného druhu. Proč si myslí, že mamba pochází přímo z přírody, vysvětlil tím, že zvíře není jednoduché si opatřit, protože se nemnoží lehce a odchovy se dají spočítat na prstech jedné ruky. "Chovatelé se navzájem dobře znají, takže se dá i v rámci Evropy dobře zmonitorovat, kdo v uplynulém roce odchoval mamby a jaké.... A pokud je chovatel soudný, neprodá ji nikomu, kdo není zkušený," řekl chovatel. Bublík chce chycenou mambu zatím nechat u sebe, v pondělí to nahlásí i na veterinární správu. V případě, že had přežije, udělají se mu podle Bublíka testy trusu, jestli nemá parazity a není infekční pro další zvířata, a poté by ji rád zařadil do nějakého chovu, kde bude s příslušníky svého druhu.