Herget: Zahraniční návštěvníci by měli jezdit do ČR na delší dobu

Zahraniční turisté by měli do Česka jezdit na více dní než nyní, řekl ČTK nový ředitel státní agentury na podporu turismu CzechTourism Jan Herget. V současnosti turisté ze zahraničí v Česku stráví v průměru zhruba tři dny. Prostor Herget vidí také v podpoře agroturistiky. Agentura se má podle něj snažit, aby cizinci nejezdili jenom do Prahy, ale také do regionů. Pro Prahu si podporu představuje pouze v zimní části sezony, kdy tolik turistů do ČR nemíří. V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních 21,3 milionu hostů, což bylo o 6,4 procenta více než předloni. Počet domácích a zahraničních hostů byl téměř vyrovnaný.

Jan Herget neplánuje zvyšovat počet zahraničních zastoupení, naopak se hodlá více zaměřit na potenciál portálu Kudyznudy.cz. Šetřit chce i na tisku brožur, řekl v rozhovoru s ČTK. Agentura má nyní zhruba 20 zahraničních zastoupení, například v Rusku, Jižní Koreji nebo v Číně. CzechTourism má 69 tabulkových míst, snižovat je ale Herget nechce. "Na to, jakou agendu spravujeme, jsme rádi, že to zvládáme," dodal. Odborníci, jež agentura na veletrhy a tisk brožur má, dostanou podle něj širší záběr. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.