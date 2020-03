Hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel a dalších 20 obcí

Uzavřenou oblast v katastru Litovle na Olomoucku s extrémním výskytem případů koronaviru střeží policisté. Je tam až tisíc kontaktů s vazbou na pozitivní případy, potvrdil novinářům olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). O rozšíření uzavřených oblastí, například o Olomouc, se podle něj zatím neuvažuje. Právě rozsáhlou sítí kontaktů a vazeb odůvodnil hejtman i počet uzavřených obcí.

Od pondělních 03:00 byla uzavřena oblast 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle. Podle informací ČTK vjezdy i výjezdy střeží od časného rána policie, armáda zatím nebyla potřeba. "Hlavní je, aby fungovalo zásobování a to nejen potravin, ale i dovozu ropných produktů na benzinky, dezinfekčních i drogistických potřeb. Přizpůsobili jsme tomu i vjezdy dodavatelů," řekl novinářům Okleštěk. "Někteří dodavatelé se nedostali do území, policie je nepustila. Nyní se to upřesňuje za účasti policie, aby se vychytaly detaily," doplnil hejtman.

Podle něj jsou všechna opatření zavedena, protože dotčené území je prosáklé virem. V oblasti je 25 potvrzených případů nákazy koronavirem, síť kontaktů je však velice rozsáhlá a jde až o tisícovku lidí. "Vazba této lokality na Olomouc je velká a migrace za prací je tam také vysoká," podotkl hejtman. K opatřením v dalších oblastech není podle něj důvod, mimo tuto lokalitu jsou na Olomoucku pouze dva výskyty. Okleštěk také uvedl, že do oblastí nebudou vpuštěni lidé ani kvůli zaměstnání v dotčených oblastech, aby nebyli infikováni. Uvedl, že naopak pracující z oblasti budou moci do práce docházet, pokud nebudou mít prokázaný výskyt.