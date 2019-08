HDP Česka se za 30 let nominálně zvětšil o zhruba 700 procent

Objem hrubého domácího produktu (HDP) se podle zprávy ČTK od listopadu 1989 nominálně zvětšil o zhruba 700 procent. Zatímco v roce 1990 činil 672 miliard korun v běžných cenách, nyní je více než 5,3 bilionu korun. Reálně, tedy po zohlednění cenového vývoje a dalších ukazatelů, se velikost ekonomiky od roku 1989 zhruba zdvojnásobila. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a výpočtů analytiků. Česká ekonomika se za uplynulých 30 let stala standardní tržní ekonomikou a kupní síla lidí vzrostla dva a půl krát, na druhou stranu se Česko stále příliš orientuje na zpracovatelský průmysl a počet ekonomicky činných osob zůstal téměř beze změny, upozorňují analytici. Podle údajů ČSÚ byla nejvyšší inflace za posledních 30 let v roce 1991, a to 56,6 procenta. Důvodem byla tehdejší devalvace měny a uvolnění cen. Naopak nejnižší roční míra inflace byla 0,1 procenta v roce 2003. Pod jedním procentem byla inflace ještě v letech 2014 až 2016. Loni byla 2,1 procenta.