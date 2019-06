Havlíček s Babišem by mohli na podzim navštívit Barmu

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) by mohli na podzim navštívit Barmu. Havlíček to řekl na česko-barmském podnikatelském fóru, které se koná u příležitosti návštěvy barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij v Česku. Na začátku setkání podnikatelů poukázali představitelé Česka i Barmy na intenzivní ekonomickou spolupráci obou zemí v minulosti. Podle Babiše i Su Ťij byla Barma v druhé polovině 20. století pro tehdejší Československo jedním z nejdůležitějších ekonomických partnerů v jihovýchodní Asii. Nyní je podle barmské vůdkyně Česká republika ve čtvrté desítce ekonomických partnerů. Babiš, stejně jako další řečníci, ocenil každoroční růst vzájemného obchodu. Poznamenal ale, že z pohledu Česka by byl rád, aby byla obchodní výměna více vyrovnaná. Zatímco český export podle něj vloni klesl o 23 procent, barmský naopak stoupl o 66 procent. "Barma odvedla mnohem lepší práci," řekl. Barma je podle něj zajímavý trh například v energetice, letectví, automobilovém průmyslu nebo zemědělství a potravinářství. Český premiér vyjádřil překvapení nad tím, že v Barmě teď nejsou žádné české investice.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v projevu zmínil, že nedávný vývoj v Barmě otevřel také otázku dodržování lidských práv. Právě s Petříčkem dnes Su Ťij posnídala. Do Česka měla přiletět předloni v září, návštěvu ale odložila kvůli napětí v Arakanském státě, kde barmská armáda podle mezinárodních organizací prováděla etnickou čistku Rohingů. Su Ťij tuto operaci v počátku podpořila, později odsoudila jakékoli porušování lidských práv.