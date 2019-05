Havlíček: Pokud se EU nezmění, převáží negativa nad pozitivy

Pokud se Evropská komise i samotná EU nezmění, budou za dalších 15 let negativa převažovat nad jejími benefity, řekl ČTK ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Do ministerské funkce nastoupil v úterý. Vstup do EU přinesl podle Havlíčka České republice mnoho pozitiv, zejména ekonomický kapitál a možnost cestovat i studovat kdekoliv po Evropě. Unie by ale měla respektovat nezávislost jednotlivých států a dát jim možnost obhájit svoji politiku, aby měly větší vliv na své hospodářství, uvedl ministr. Česko vstoupilo do EU před 15 lety. Evropská unie by rovněž podle Havlíčka měla více šetřit svými zdroji a účelněji vynakládat peníze, kterými disponuje. Zatímco největší výdaje ve Spojených státech jdou na posílení bezpečnosti a hospodářského růstu, unie se podle nového ministra průmyslu utápí v gigantických nákladech na administrativu, spojených například s překlady.