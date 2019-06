Havlíček: Nová hospodářská strategie povede stát do roku 2030

Nová hospodářská strategie České republiky by podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) měla nasměrovat stát k finální produkci s vyšší přidanou hodnotou. Vláda začala po 20 letech připravovat hospodářskou politiku státu, která by ho měla vést až do roku 2030, řekl Havlíček na Setkání lídrů průmyslu a exportu v pražské Betlémské kapli. Zástupcům byznysu ji představil poprvé. Jedním z jejích základů bude inovační strategie, která má z Česka vytvořit lídra v umělé inteligenci a inovacích. Havlíček zmínil i novou značku The Czech Republic: The Country For The Future (Česká republika - země pro budoucnost), prostřednictvím níž by se stát měl prezentovat. Bude i součástí nové komunikační strategie státu a Havlíček řekl, že bude i značkou pro hospodářství.

Havlíček se v diskusi vyjádřil k sankcím EU na obchod s Ruskou federací. "Rusko vnímáme velmi citlivě. Jsme součástí EU, tedy musíme respektovat její názor. Náš pohled je ale eliminace sankcí a snaha o návrat do původního režimu obchodování," podotkl. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák upozornil, že podnikatele čeká extrémně těžké období. Kritizoval návrhy daňových změn, jako například zvažované zavedení sektorové daně či nedohodu v návrzích na změny v zákoníku práce. Vysoký nárůst minimální mzdy označil za populismus.