Havlíček: Bude COVID III, do záruk dáme dalších deset mld. Kč

Pro podnikatele a firmy zasažené koronavirem a vládními opatřeními připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by mě stát vyčlenit dalších deset miliard korun, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 40 miliard korun. V České televizi to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V objemu úvěrů by se mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun. Ručit za podnikatele bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spodní hranice půjček není stanovena, horní hranice by měla být 15 milionů korun.

Stejně jako v první vlně programu bude možné úvěry využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby. V rámci programu kurzarbeit bude stát za firmy platit náhrady mezd lidem v karanténě. Při nařízeném uzavření provozů a při nemožnosti dávat lidem práci, protože chybí jejich kolegové, bude poskytovat 80 procent celého výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů a kvůli poklesu poptávky uhradí polovinu vyplácené mzdy.