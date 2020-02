Havárie letadla nedaleko Sněžky před 75 lety nebyla dosud spolehlivě objasněna

Největší letecká katastrofa v dějinách Krkonoš, která se stala před 75 lety, nebyla dosud spolehlivě objasněna. Na to, co se 23. února 1945 při nehodě německého transportního letounu Ju 52 na Obřím hřebeni nedaleko Sněžky stalo, se snaží nalézt odpověď skupina leteckých odborníků, bývalých pilotů za pomoci pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). ČTK to řekl jeden z nich, bývalý pilot a letecký mechanik Pavel Kocián. Podle něj je neštěstí, při kterém přišlo o život 23 lití, stále obestřeno řadou nejasností a rekonstrukce historické události připomíná skládaní mozaiky s poztrácenými dílky.

Letadlo se zraněnými vojáky na palubě odstartovalo z Wroclawi v době, kdy město bylo obklíčeno Rudou armádou a zamířilo směrem ke Krkonoším. Stroj se po vzletu dostal pod těžkou protiletadlovou palbu a není vyloučeno, že někteří vojáci na palubě byli zasaženi. Šesti se podařilo dostat z trosek. Nakonec narazili na tyčové značení, díky kterému se jim podařilo dojít na Růžovou horu. Pomoc šestice přeživších našla kolem půl osmé ráno, pro jednoho už ale bylo pozdě, zemřel krátce poté. Lidé z Růžohorek i Sněžky se vydali hledat zbylé zraněné, ovšem lokalizovat místo neštěstí se jim podařilo až kolem poledne. Na místě už objevili pouze mrtvá těla. Vojáky převezli místní lidé na hřbitov v nedaleké Malé Úpě, kde byla těla pohřbena. V červnu 2002 byly ostatky všech 23 mužů exhumovány a poté uloženy na německém vojenském hřbitově v Brně.