Hasil, známý jako Král Šumavy, byl hrdina, zaznělo na mši

Desítky lidí se dnes v Lažišti na Prachaticku zúčastnily vzpomínkové pohřební mše za protikomunistického odbojáře Josefa Hasila, který byl známý jako Král Šumavy. Byl odvážný i zbožný, hrdina, zachránil desítky lidí před vězením a smrtí, bojoval za svobodu, řekl v kostele svatého Mikuláše organizátor mše Pavel Horešovský. Hasil zemřel 16. listopadu v 95 letech v USA, kde po emigraci žil.

Hasil neměl rád přezdívku Král Šumavy, říkával, že je Pepík ze Zábrdí. Věřil, že mu pomáhaly čtyři věci: modlitba k Panně Marii před každým přechodem hranic, jeho instinkt, výborný sluch a dalekohled. "Pepík byl úžasný, dobrý člověk. Odvážný. Bývalí mocní z něj udělali hrdlořeza, on ale nikoho nezabil, ani neměl vztah ke zbraním, byl hluboce věřící. Josef Hasil by měl být uznávaný a žáci a studenti ve školách by se o něm měli učit jako o hrdinovi své doby, což zatím není," řekl ČTK Horešovský, autor pomníku Hasilova bratra Bohumila v Českých Žlebech.