Hasiči chystají kontroly únikových her v Praze

Hasiči chystají kvůli pátečnímu tragickému požáru v Polsku, při kterém zemřelo pět dívek, kontroly únikových her v Praze. Uskuteční se v prvním čtvrtletí. Provozovny teprve vytipují. V hlavním městě jich může být až ke stovce, řekl ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Úniková místnost je uzavřený prostor, ve kterém se skupina lidí snaží ve vymezeném čase řešit různé záhady, nástrahy a hlavolamy, aby tak nalezla klíč k východu. "Pokud by byla situace nějak dramatická, budou následovat další kontroly. To je ale až krajní možnost," podotkl Kavka. Podle něj jsou v Praze dva typy únikových místností. Jedny fungují samostatně, druhé jako součást zábavních komplexů. "V Česku neexistuje, aby se při hře manipulovalo s otevřeným ohněm, dřevo musí být nehořlavě natřeno," řekl ČTK Tomáš Kučva, jednatel společnosti The Chamber, jednoho z největších provozovatelů únikových her v ČR. "V Chamber nezamykáme návštěvníky v místnostech, všechny dveře za nimi zůstávají odemknuty. Pokud je někde potřeba mít zamčeno kvůli atmosféře, zámky jsou elektromagnetické," uvedl Kučva. Každou hru celou dobu hlídá operátor, takzvaný roommaster. "Když se něco stane, roommaster vše odpojí elektronicky a vše se otevře," podotkl Kučva. Polské úřady po páteční tragédii zavřely 13 areálů provozujících únikové hry.