Hamáček: Vnitro může Řecku poslat kvůli migraci peníze i humanitární pomoc

Ministerstvo vnitra je připraveno poslat Řecku jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun) na nákup materiálu k řešení hrozby další migrační krize. Může také uvolnit humanitární pomoc ze zásob hasičů. Ve Sněmovně to v úterý řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na požadavky některých klubů, podle nichž by se věc měla projednat v dolní komoře. Hamáček také uvedl, že o policejní pomoc Řecko nepožádalo. Pokud by taková žádost přišla, Česko by mohlo podle ministra policejní kontingent vyslat. Situací na řecko-turecké hranici se budou zabývat unijní ministři vnitra na mimořádném zasedání. Budou debatovat o koordinované pomoci Řecku, řekl Hamáček.

Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do Evropské unie. Přestala tím dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z EU.