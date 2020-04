Hamáček: Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu

Vláda v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V současnosti stav nouze platí do čtvrtka 30. dubna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci uvedl, že všichni ministři s prodloužením stavu nouze souhlasí. Kabinet dnes také schválil soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona, na což měl čas do pondělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení stavu nouze původně nepovažoval za nutné, jednat o něm ale chtěl i na základě stanoviska epidemiologů. Šéf Ústředního krizového štábu Hamáček ale upozorňoval na to, že bez zvláštního režimu budou komplikovanější nákupy a distribuce ochranných pomůcek.

Hamáček ve středu na svém facebookovém profilu uvedl, že ponechání nouzového stavu neznamená, že země zůstane uzavřená. "Naopak, podporuji názor zdravotních expertů, abychom jednotlivá opatření rozvolňovali, restrikce rušili, a tím znovu nastartovali ekonomiku země," poznamenal.