Hamáček: Středeční schůzka v Lánech nic nezměnila

Středeční schůzka prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech nezměnila nic v situaci kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Novinářům to ve čtvrtek řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Zopakoval, že ČSSD trvá na jmenování Michala Šmardy novým ministrem kultury a zdůraznil, že to nejsou sociální demokraté, kdo záležitost prodlužuje. Žádost o schůzku se Zemanem nyní Hamáček neplánuje. Hamáček se ve čtvrtek dopoledne setkal s Babišem, který ho informoval o svém jednání v Lánech. "Neřekl mi o moc více, než napsal na svůj twitter," řekl o debatě s premiérem. Babiš ve středu na sociální síti uvedl, že Zeman potvrdil odvolání Staňka k 31. červenci, jmenování nového ministra ale chce řešit až v polovině srpna. Prezident zatím nepotvrdil, že by přistoupil na nominaci Šmardy, jehož jmenování Babiš na žádost ČSSD navrhl na konci května.

Sociální demokraté dříve opakovaně uvedli, že pokud by nemohli rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu, ztratilo by vládní angažmá smysl.