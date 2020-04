Hamáček stojí za návrhem prodloužit nouzový stav v ČR

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) stojí za svým návrhem prodloužit opět nouzový stav v Česku. Na svém facebookovém profilu uvedl, že lidé se ke konci stavu nouze upínají, ten však nebude znamenat zrušení všech vládních protiepidemických opatření či konec koronavirové epidemie jako takové. Hamáček uvedl, že si nepřeje, aby se republika vrátila "na začátek", než jeho ministerstvo vnitra převzalo problematiku distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky. Z úterních vyjádření špiček koalice vyplynulo, že kabinet o další prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, již po 30. dubnu usilovat nebude. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že pro jeho pokračování nevidí důvod. Představitelé krajů nejsou v názorech jednotní.

Samotná délka trvání nouzového stavu má pro vývoj české ekonomiky spíše jen psychologický efekt, mnohem důležitější je tempo uvolňování restriktivních opatření na zabránění šíření koronaviru. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Pro další vývoj ekonomiky bude podstatná především rychlost, s jakou budou padat stávající omezení podnikání, a návrat mezinárodního obchodu do standardních kolejí, uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Není však podle něj vůbec jisté, že se spotřebitelé automaticky do obchodů, autosalonů, restaurací, fitness center apod. hned vrátí. Proto by si hned na začátku uvolnění příliš nesliboval.