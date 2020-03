Hamáček: Rychlotesty fungují, musí se ale správně používat

Rychlotesty by se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD měly používat až v době, kdy jsou v těle protilátky, nikoliv na prokázání nákazy v začátku nemoci. Vhodné jsou podle něj například při propouštění lidí z nařízené dvoutýdenní karantény. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády v reakci na kritiku, že testy mají až osmdesátiprocentní chybovost. Testy podle manuálu Státního zdravotního ústavu odhalují protilátky zhruba tři dny po objevení příznaků. "Když jsme diskutovali o dovezení rychlotestů do České republiky, tak od začátku zaznívalo, že se musí používat způsobem, ke kterému byly určeny," řekl Hamáček. Když se testy nasadí správně, tak podle něj fungují dobře. "Pokud ho někdo nasadil na prvotní screening pacientů, tedy třídění, jestli někdo má nebo nemá virus z počátku nemoci, tak je logické, že to fungovat nemohlo," dodal.