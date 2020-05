Hamáček: Pozice České republiky k Izraeli zůstává neměnná

Pozice České republiky k Izraeli zůstává neměnná a Česko v nedávné době významně podpořilo Izrael na mezinárodních fórech, napsal na twitteru po dnešní schůzce s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD). Petříček a jeho předchůdci Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) v sobotním Právu v článku kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu, záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva. Článek kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) a některé organizace.

Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku 1967 vybudoval na Západním břehu Jordánu, za nelegální z pohledu Ženevské konvence, která zakazuje výstavbu na území zabraném při válce. Izrael argumentuje svými bezpečnostními potřebami a rovněž biblickým odkazem na historické židovské území, jež se nachází na dnešním Západním břehu Jordánu. Petříček se svými dvěma předchůdci ve společném článku napsal, že anexe osad by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky.